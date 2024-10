Castagnata del Sestiere Cappelletta di Rapallo con menù a tema e intrattenimento musicale (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Sestiere Cappelletta di Rapallo organizza la Castagnata autunnale nella giornata di domenica 27 ottobre. Appuntamento alle ore 15 nella sede di via Mameli 316, entrata da via E. Fico, 3. Gustoso menù con caldarroste, castagnaccio, dolci e frittelle di castagna e altre specialità Genovatoday.it - Castagnata del Sestiere Cappelletta di Rapallo con menù a tema e intrattenimento musicale Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ildiorganizza laautunnale nella giornata di domenica 27 ottobre. Appuntamento alle ore 15 nella sede di via Mameli 316, entrata da via E. Fico, 3. Gustosocon caldarroste, castagnaccio, dolci e frittelle di castagna e altre specialità

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rapallo: domenica 27 dalle 15, castagnata del Sestiere Cappelletta - Da Marco Cademartori, Presidente Associazione Culturale Sestiere Cappelletta Il sestiere Cappelletta organizza domenica 27 ottobre alle ore 15 in via ... (levantenews.it)

Raduno Ferrari e castagnata: strade chiuse, divieti e modifiche percorso bus - In occasione del raduno delle Ferrari organizzato dal Civ Sestiere Carlo Felice, è stato istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Roma dalle ore 8 alle 19, e comunque ... (genovatoday.it)

Weekend a Genova e dintorni: Ianua, Colombo, Sagra della Farinata, Mercatino da Forte dei Marmi, Castagnate, Tattoo e altro - Sarà un fine settimana dedicato al medioevo e alla rievocazione storica, quello che prenderà il via in queste ore a Genova: da Ianua a Cristoforo Colombo, passando per la Regata delle Repubbliche Mari ... (genovatoday.it)