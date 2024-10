Caso Ilaria Salis, chiesta la revoca dell’immunità (Di martedì 22 ottobre 2024) A confermarlo la stessa Salis Nelle ultime ore, l’Ungheria ha chiesto la revoca dell’immunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. A renderlo noto gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L’ha poi confermato la stessa Salis. “Ho ricevuto la richiesta delle autorità competenti in Ungheria per la revoca dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis. La richiesta è stata inoltrata alla commissione Affari legali”, ha detto oggi, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, prima dei voti in plenaria a Strasburgo. Poi dal Governo ungherese sono arrivate dichiarazioni al vetriolo. 361magazine.com - Caso Ilaria Salis, chiesta la revoca dell’immunità Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) A confermarlo la stessaNelle ultime ore, l’Ungheria ha chiesto laper l’eurodeputata. A renderlo noto gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. L’ha poi confermato la stessa. “Ho ricevuto la ridelle autorità competenti in Ungheria per laparlamentare di. La riè stata inoltrata alla commissione Affari legali”, ha detto oggi, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, prima dei voti in plenaria a Strasburgo. Poi dal Governo ungherese sono arrivate dichiarazioni al vetriolo.

Ilaria Salis - Ungheria chiede la revoca dell’immunità : cosa succede ora - Il regolamento del Parlamento europeo, infatti, ha una procedura precisa: in risposta alla domanda da parte di un’autorità nazionale competente, rivolta all’Europarlamento, di revocare l’immunità a un deputato (o alla richiesta di un deputato o ex deputato di difendere la sua immunità), il presidente annuncia la richiesta in Aula e la deferisce alla commissione parlamentare competente ... (Lapresse.it)

Ilaria Salis - l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità. Durissimo botta e risposta a Strasburgo - “Lasciatemi chiarire ancora una volta: non sei stata arrestata per le tue opinioni politiche, sei stata arrestata e processata per casi di aggressione a mano armata contro ungheresi innocenti!”. Zoltan Kovacs, portavoce dell’esecutivo, ha affidato la sua risposta a un tweet: “Ilaria Salis, il fatto che ti comporti come una sorta di vittima non è solo sconcertante, ma anche assolutamente ... (Thesocialpost.it)

Richiesta revoca immunità - Fratoianni e Bonelli : ‘solidali con Ilaria Salis’ - “La richiesta di revoca dell’immunità ad Ilaria Salis da parte delle autorità ungheresi è arrivata al Parlamento Europeo. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orban durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Ribadiamo la nostra piena solidarietà a Ilaria e auspichiamo. (Imolaoggi.it)