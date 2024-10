Quotidiano.net - Brics, al via il summit a Kazan. Putin sfida l’Occidente e incontra Guterres

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Si apre oggi a, in Russia, il 16esimo vertice dei, un evento di tre giorni al quale parteciperanno non solo i capi di Stato che fanno parte dell'associazione internazionale, ma anche molti altri politici di spicco. È stato confermato l'arrivo dei rappresentanti di 24 Paesi, nonché del segretario generale dell'Onu Antonio. L'organizzazione ha registrato un ampliamento senza precedenti: a Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa si sono infatti aggiunti Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran ed Etiopia. Il Pil totale deisupera i 60mila miliardi di dollari, la quota globale è del 37,4% (per il G7 è del 29,3). Irappresentano circa un quarto delle esportazioni globali di beni. Al raggruppamento hanno espresso l'intenzione di aderire anche Azerbaigian, Algeria, Malesia, Siria e Thailandia.