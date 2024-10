Boss in incognito 2024: la nuova edizione con Max Giusti su Rai 2 (Di martedì 22 ottobre 2024) Boss in incognito 2024 2025: la nuova edizione con Max Giusti su Rai 2. Anticipazioni, azienda, lavoratori, location, datore di lavoro, quante puntate, streaming Torna con una nuova edizione Boss in incognito, il programma di successo di Rai 2 condotto da Max Giusti. Dal 22 ottobre parte un nuovo ciclo di cinque puntate, tra il 2024 e il 2025, con nuovi datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Vediamo insieme le anticipazioni, la location, i lavoratori e i datori della nuova edizione. Anticipazioni, aziende, datori di lavoro Riparte il docu-reality di Rai 2 che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Tpi.it - Boss in incognito 2024: la nuova edizione con Max Giusti su Rai 2 Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024)in2025: lacon Maxsu Rai 2. Anticipazioni, azienda, lavoratori, location, datore di lavoro, quante puntate, streaming Torna con unain, il programma di successo di Rai 2 condotto da Max. Dal 22 ottobre parte un nuovo ciclo di cinque puntate, tra ile il 2025, con nuovi datori di lavoro pronti a camuffarsi all’interno delle proprie aziende. Vediamo insieme le anticipazioni, la location, i lavoratori e i datori della. Anticipazioni, aziende, datori di lavoro Riparte il docu-reality di Rai 2 che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con unaidentità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco.

"Boss in incognito" con Max Giusti - da stasera in tv la nuova edizione : le anticipazioni - In onda da oggi, martedì 22 ottobre, alle 21:20 su Rai 2, il. . . . Nuove storie di dirigenti che, camuffati, lavoreranno fianco a fianco con i propri dipendenti, fingendo di essere operai per una settimana: torna "Boss in incognito", che con il ciclo di puntate inedite raggiunge la sua decima edizione.

