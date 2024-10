Bonci, riparte ‘Teatro in classe’ per gli studenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Se il progetto Teatro in Classe giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione, apprezzato da studenti, studentesse e insegnanti, è perché, in un’epoca in cui le interazioni virtuali spesso prevalgono su quelle faccia a faccia, il teatro offre un’occasione imperdibile per stimolare la riflessione su temi profondi e rilevanti, confrontarsi con emozioni ed esperienze vissute dai personaggi, ampliando così empatia, capacità di comprensione e di analisi critica, apprendimento attivo. In più ai ragazzi e alle ragazze degli istituti superiori che partecipano al progetto, si richiede reattività ed efficacia comunicativa, perché il giorno successivo alla visione dello spettacolo saranno impegnati nella scrittura della recensione che puntualmente dovranno consegnare alla redazione de Il Resto del Carlino, affinché venga pubblicata mentre lo spettacolo è ancora in scena al Teatro Bonci. Ilrestodelcarlino.it - Bonci, riparte ‘Teatro in classe’ per gli studenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Se il progetto Teatro in Classe giunge quest’anno alla sua dodicesima edizione, apprezzato da, studentesse e insegnanti, è perché, in un’epoca in cui le interazioni virtuali spesso prevalgono su quelle faccia a faccia, il teatro offre un’occasione imperdibile per stimolare la riflessione su temi profondi e rilevanti, confrontarsi con emozioni ed esperienze vissute dai personaggi, ampliando così empatia, capacità di comprensione e di analisi critica, apprendimento attivo. In più ai ragazzi e alle ragazze degli istituti superiori che partecipano al progetto, si richiede reattività ed efficacia comunicativa, perché il giorno successivo alla visione dello spettacolo saranno impegnati nella scrittura della recensione che puntualmente dovranno consegnare alla redazione de Il Resto del Carlino, affinché venga pubblicata mentre lo spettacolo è ancora in scena al Teatro

