Bassetti: “Cercare virus nelle acque reflue per predire i focolai” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova invita a monitorare il norovirus, che più facilmente cause le gastroenteriti epidemiche Repubblica.it - Bassetti: “Cercare virus nelle acque reflue per predire i focolai” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova invita a monitorare il noro, che più facilmente cause le gastroenteriti epidemiche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bassetti: “Cercare virus nelle acque reflue per predire i focolai” - Il direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova invita a monitorare il norovirus, che più facilmente cause le gastroenteriti epidemiche ... (genova.repubblica.it)

Idf: la nostra missione non finisce con Sinwar - Netanyahu: "Grave errore cercare di uccidere me e mia moglie". Hezbollah spara 200 razzi e missili in 24 ore contro Israele. (msn.com)

"Il vino fa male? Allora anche succhi di frutta, burro e merendine". Intervista all'immunologo Matteo Bassetti - Dopo le polemiche sulle parole di Bruno Vespa, l'immunologo genovese torna sul legame tra vino e salute: "Da polifenoli effetti benefici" ... (gamberorosso.it)