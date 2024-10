Basket: Serie A. Il 6 novembre il recupero di Virtus-Tortona (Di martedì 22 ottobre 2024) La sfida era stata rinviata domenica a causa dell'alluvione in Emilia Romagna BOLOGNA - Si recupererà mercoledì 6 novembre la partita della quarta giornata del campionato di Serie A Unipol della Bertram Derthona in casa della Virtus Segafredo Bologna, rinviata domenica scorsa a causa dell'alluvione Ilgiornaleditalia.it - Basket: Serie A. Il 6 novembre il recupero di Virtus-Tortona Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La sfida era stata rinviata domenica a causa dell'alluvione in Emilia Romagna BOLOGNA - Si recupererà mercoledì 6la partita della quarta giornata del campionato diA Unipol della Bertram Derthona in casa dellaSegafredo Bologna, rinviata domenica scorsa a causa dell'alluvione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Basket - Serie A1 : Virtus Bologna-Tortona verrà recuperata il 6 novembre - Verrà recuperata mercoledì 6 novembre la sfida tra Virtus Bologna e Tortona, valida per la quarta giornata della Serie A1 di basket. Il match, inizialmente previsto per domenica 20 ottobre, è stato rinviato a causa dell’alluvione che ha colpito il capoluogo e tutta la provincia bolognese. Per Tortona si tratterà della prima di due trasferte consecutive lungo la via Emilia, vista la partita di ... (Sportface.it)

COPPA ITALIA SERIE C. Giana e Milan Futuro : ottavi di finale a novembre - . 30 Giugliano-Avellino, Potenza-Team Altamura; ore 20. Martedì 26 novembre ore 18. Giana e Milan Futuro sull’altalena, insomma, nel girone A e nel girone B. Lu. Mig. 30 Vicenza-Rimini, Perugia-Arezzo. Decisamente meglio in coppa di categoria: ieri è stato ufficializzato il programma degli ottavi di finale (partite di sola andata). (Sport.quotidiano.net)

Coppa Italia serie C - Perugia - Arezzo si giocherà il 27 novembre - Il Perugia sarà atteso da un mese di novembre molto intenso, pieno di impegni attesi e sentiti. Tra questi c'è anche lo scontro con l'Arezzo, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di serie C. Nella giornata di oggi è stata stabilita la data: il Derby dell'Etruria si giocherà... (Perugiatoday.it)