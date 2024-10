Bari: suicidio in carcere Aveva ucciso la moglie (Di martedì 22 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe: Sembra non voler finire la catena di suicidi che attraversa il territorio nazionale che fino ad oggi , ha portato ad oltre 70 il numero dei detenuti che hanno deciso di farla finita. Ognuno di questo suicidi ha le sue motivazioni, anche se scorrendo l’elenco si scopre che la stragrande maggioranza erano persone affette da problemi psichiatrici o tossicodipendenti . Questa volta è accaduto al detenuto che nei giorni scorsi Aveva ucciso , in maniera efferata, la moglie in un comune del Barese che poco dopo l’ingresso nel carcere era stato ricoverato presso il locale nosocomio, a seguito della caduta dal letto a castello (ove era stato sistemato), a causa del grave sovraffollamento di cui soffre il carcere di Bari. Noinotizie.it - Bari: suicidio in carcere Aveva ucciso la moglie Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe: Sembra non voler finire la catena di suicidi che attraversa il territorio nazionale che fino ad oggi , ha portato ad oltre 70 il numero dei detenuti che hanno deciso di farla finita. Ognuno di questo suicidi ha le sue motivazioni, anche se scorrendo l’elenco si scopre che la stragrande maggioranza erano persone affette da problemi psichiatrici o tossicodipendenti . Questa volta è accaduto al detenuto che nei giorni scorsi, in maniera efferata, lain un comune del Barese che poco dopo l’ingresso nelera stato ricoverato presso il locale nosocomio, a seguito della caduta dal letto a castello (ove era stato sistemato), a causa del grave sovraffollamento di cui soffre ildi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Omicidio-suicidio a Bari - disposta l'autopsia sulla coppia di anziani - La Procura ha aperto un'inchiesta. Ad accorgersi dell'accaduto è stato il figlio 46enne della coppia, che ha allertato i militari dopo aver trovato i genitori in una pozza di sangue in camera da letto. AGI -  Sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Bari, sulla tragedia familiare avvenuta ieri a Bari in via Lucarelli 62, nel quartiere Poggiofranco. (Agi.it)