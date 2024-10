Bergamonews.it - Atalanta, Hien è recuperato per il Celtic. Kolasinac non si allena con il gruppo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Zingonia. C‘è Isak, ma non Seadneldell’che si stando al centro Bortolotti nel pomeriggio di martedì 22 ottobre, alla vigilia della sfida di Champions League contro il. Entrambi i difensori erano alle prese con un’influenza che li aveva debilitati e costretti ai box: il bosniaco era fermo già dalla fine della scorsa settimana e non è nemmeno partito per Venezia, mentre lo svedese è uscito all’intervallo della sfida del Penzo. Con la soluzione Godfrey che appare remota e gli infortuni di Kossounou e Toloi, oltre a Scalvini, lo svedese si affianca a Djimsiti come unica certezza, oltre a De Roon, ormai perennemente arretrato in difesa. Nella remota ipotesi in cui lo svedese non ce l’avesse fatta, Ruggeri sembra comunque il primo candidato per completare il trio: una soluzione già vista proprio a Venezia.