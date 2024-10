Aston Villa-Bologna 0-0 LIVE: inizia la partita (Di martedì 22 ottobre 2024) A Villa Park, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra Aston Villa-Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Aston Villa-Bologna, valevole per la 3ª giornata del girone di Champions League 2024/2025. Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Bailey, McGinn, Calcionews24.com - Aston Villa-Bologna 0-0 LIVE: inizia la partita Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) APark, il match valido per la 3ª giornata di Champions League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella, valevole per la 3ª giornata del girone di Champions League 2024/2025.(4-2-3-1): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; Bailey, McGinn,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

DIRETTA Champions League - Juventus-Stoccarda 0-0 e Aston Villa-Bologna 0-0 | Occasione per Mittelstadt LIVE - Di contro, i tedeschi dell’allenatore Sebastian Hoeness arrivano a questa importante sfida dopo la pesante sconfitta subita sul campo del Bayern Monaco capolista della Bundesliga (insieme al Lipsia): 4-0 il risultato finale per la squadra di Vincent Kompany, con i rivali della Juve di questa sera che navigano a metà classifica con soli nove punti conquistati in sette partite di campionato. (Calciomercato.it)

DIRETTA Champions League - Juventus-Stoccarda e Aston Villa-Bologna | Seguile LIVE - Di contro, i rossoblu dell’allenatore Vincenzo Italiano, nell’ultima partita di campionato si sono visti rimontare dal Genoa di Alberto Gilardino dopo il doppio vantaggio firmato Orsolini–Odgaard: terzo pareggio consecutivo e nove punti in graduatoria in otto partite disputate. PROBABILI FORMAZIONI ASTON VILLA-BOLOGNA ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Ramsey, ... (Calciomercato.it)

Aston Villa-Bologna (Champions League - 22-10-2024 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Il Bologna a ottobre vive un tour entusiasmante negli stadi britannici e la prima data in scena ad Anfield ha visto gli uomini di Italiano sconfitti 2-0 contro il Liverpool ma uscire a testa alta dopo una serata passata a giocare quasi alla pari con i Reds che hanno più qualità individuali con le quali […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)