Panorama.it - App e sostenibilità: la sfida green passa dallo smartphone

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza riguardo le questioni ambientali ha portato a un aumento dell’utilizzo di app dedicate allae alla consapevolezza ecologica. Secondo recenti studi, il mercato delle app sostenibili è in forte espansione, con un incremento di oltre il 30% negli ultimi due anni. Questo fenomeno riflette non solo l’interesse individuale, ma anche la crescente necessità di adottare stili di vita più sostenibili. Le app fungono da catalizzatori per il cambiamento comportamentale, facilitando l’accesso a informazioni e risorse utili per ridurre l’impatto ambientale. Utilizzando la tecnologia, gli utenti possono monitorare le proprie abitudini quotidiane e ricevere suggerimenti pratici su come migliorare le proprie scelte.