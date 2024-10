A Napoli gli atleti paralimpici incontrano gli studenti per l’Isff (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Lo Sport e il Cinema come veicoli di inclusione, integrazione ed abbattimento dei pregiudizi sulle diversità: questi i temi al centro del convegno sul tema “Lo Sport che unisce: tra il valore della diversità e la forza dell’inclusione”, che si terrà giovedì 24 ottobre 2024 alle 15 a Napoli, nell’aula Magna dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Lo Sport e il Cinema come veicoli di inclusione, integrazione ed abbattimento dei pregiudizi sulle diversità: questi i temi al centro del convegno sul tema “Lo Sport che unisce: tra il valore della diversità e la forza dell’inclusione”, che si terrà giovedì 24 ottobre 2024 alle 15 a, nell’aula Magna dell’Università degli Studi di“Parthenope”.

Doping - diversità e super – abilità : ecco i fattori che cambieranno il futuro dello sport - Si approfondiranno tre tematiche – disabilità e super – abilità, doping genetico e doping “naturale” – di grande attualità, legate anche ai Giochi Olimpici e ai casi di Imane Khelif, Caster Semeneya e Eero Mantyranta. Sabato 5 ottobre la bioeticista dello sport di rilievo Silvia Camporesi sarà ospite di «BergamoScienza» per parlare di “vantaggio” nel mondo dello sport. (Ecodibergamo.it)

Gli 80 anni del CSI - festa in piazza Duomo a Milano. Il sindaco Sala : “Lo sport per integrare tutte le diversità” - Le cose grandi si sviluppano nel tempo e non devono finire mai. Nei venti gazebo interattivi ci sono anche simulatori sportivi di Formula 1 e pagaiergometri in grado di replicare la canoa, oltre a visori multimediali per vivere esperienze inedite e decine di altri intrattenimenti da scoprire. Un momento istituzionale del tutto insolito e divertente, sarà il match ‘Don Camillo e Peppone’ che vedrà ... (Ilgiorno.it)

Scanavino (ad Juventus) : «Giustizia Sportiva? Diversità di TRATTAMENTO rispetto a molte squadre» - Scanavino (ad Juventus): «Giustizia Sportiva? Noi intercettati per mesi, altro trattamento per club con gli stessi problemi» Maurizio Scanavino, dirigente della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. THIAGO MOTTA – «Con lui si è creato subito un ottimo feeling, è una persona con cui condividiamo passo passo tutte le situazioni. (Calcionews24.com)