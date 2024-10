9° Congresso Associazione Radicale "Maurizio Provenza" a Salerno (Di martedì 22 ottobre 2024) I prossimi venerdì e sabato 25 e 26 ottobre celebreremo a Salerno, alla Galleria del Capitol in C.so Vittorio Emanuele, il 9°Congresso (l'ultimo nel 2016) della nostra Associazione, intitolata alla compresenza del nostro compianto compagno Maurizio Provenza, a cui da sempre fanno riferimento, a Salernotoday.it - 9° Congresso Associazione Radicale "Maurizio Provenza" a Salerno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I prossimi venerdì e sabato 25 e 26 ottobre celebreremo a, alla Galleria del Capitol in C.so Vittorio Emanuele, il 9°(l'ultimo nel 2016) della nostra, intitolata alla compresenza del nostro compianto compagno, a cui da sempre fanno riferimento, a

Davide Di Stefano presidente dello neonata associazione Salerno Destination Dmo - Verranno inoltre avviati progetti di collaborazione con gli enti pubblici locali per migliorare la mobilità interna e l’accessibilità delle principali attrazioni turistiche, con un’attenzione particolare alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Promossa da Fenailp Turismo, è stata ufficialmente costituita Salerno Destination Dmo che ha come obiettivo primario, si legge in una nota, “la ... (Ildenaro.it)

Boccia presidente dell’Associazione italiana Insigniti della Legion d’Onore : Il sindaco di Salerno : Onora la città - “L’imprenditore salernitano Vincenzo Boccia è stato eletto presidente dell’Associazione Italiana Insigniti Legion d’Onore. it. “Vincenzo Boccia – prosegue il primo cittadino – onora la città di Salerno con le sue capacità imprenditoriali e l’impegno per favorire l’economia, l’occupazione e le relazioni internazionali solidali. (Ildenaro.it)

“Il coraggio della Pace” : il XXVII congresso provinciale Acli di Salerno in occasione dell’80° compleanno (1945-2024) dell’associazione - . Nel 1944, in un’Italia devastata dal disastroso conflitto bellico della Seconda Guerra Mondiale, nascevano. 00, presso l’Hotel Polo Nautico di Salerno. “Il coraggio della pace”, questo il tema del XXVII Congresso provinciale Acli di Salerno, in programma sabato 28 settembre, a partire dalle ore 9. (Salernotoday.it)