Usa, crolla passerella in porto e i passeggeri cadono in acqua: sette morti (Di lunedì 21 ottobre 2024) La passerella che conduce a bordo di un traghetto crolla sul molo e i passeggeri finiscono nell’Oceano. E’ avvenuto sabato sull’isola di Sapelo, in Georgia, di fronte a Savannah. Le persone stavano salendo a bordo per tornare sulla terraferma. Le autorità affermano che fino a 40 viaggiatori si trovavano sulla passerella quando è avvenuto il cedimento. Almeno 20 persone sono precipitate in acqua dove le forti correnti minacciavano di trascinarle al largo. sette persone sono morte e altre tre sono state ricoverate dopo essere state soccorse. Lapresse.it - Usa, crolla passerella in porto e i passeggeri cadono in acqua: sette morti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lache conduce a bordo di un traghettosul molo e ifiniscono nell’Oceano. E’ avvenuto sabato sull’isola di Sapelo, in Georgia, di fronte a Savannah. Le persone stavano salendo a bordo per tornare sulla terraferma. Le autorità affermano che fino a 40 viaggiatori si trovavano sullaquando è avvenuto il cedimento. Almeno 20 persone sono precipitate indove le forti correnti minacciavano di trascinarle al largo.persone sono morte e altre tre sono state ricoverate dopo essere state soccorse.

