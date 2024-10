Thesocialpost.it - “Un ragazzo d’oro”. Il lavoro e la passione per l’Inter: chi era Francesco Damiani, morto in un incidente a 18 anni

(Di lunedì 21 ottobre 2024), conosciuto da tutti come Kekko, era undi 18che ha tragicamente perso la vita in unavvenuto la scorsa notte lungo il lungomare di Bari, tra Torre Quetta e Pane e Pomodoro. A bordo della Mini Cooper ribaltata si trovavano anche altri quattro giovani, che hanno riportato ferite, con due di loro attualmente in Rianimazione.Leggi anche: Il maltempo non si placa, allerta in diverse regioni e scuole chiuse: dove Sui social network sono stati pubblicati numerosi messaggi in memoria di, che risiedeva e lavorava come barbiere nel quartiere San Paolo.