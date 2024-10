Trump frigge patatine al McDonald's: "Kamala mente, non ha mai lavorato qui" (Di lunedì 21 ottobre 2024) Donald Trump frigge patatine in un McDonalds in Pennsylvania e le serve al drive-thru chiacchierando con i clienti. È accaduto a Feasterville, durante il tour elettorale di Trump, mentre l'ex presidente continua a sostenere che la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti, Kamala Harris, non avrebbe mai lavorato presso la catena di fast-food mentre era al college: "È una Kamala bugiarda" ha dichiarato il tycoon. Poco dopo è nata una sorta di conferenza stampa improvvisata con i giornalisti, durante la quale il candidato alla presidenza Usa ha risposto alle domande attraverso la finestra. Liberoquotidiano.it - Trump frigge patatine al McDonald's: "Kamala mente, non ha mai lavorato qui" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Donaldin uns in Pennsylvania e le serve al drive-thru chiacchierando con i clienti. È accaduto a Feasterville, durante il tour elettorale di, mentre l'ex presidente continua a sostenere che la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti,Harris, non avrebbe maipresso la catena di fast-food mentre era al college: "È unabugiarda" ha dichiarato il tycoon. Poco dopo è nata una sorta di conferenza stampa improvvisata con i giornalisti, durante la quale il candidato alla presidenza Usa ha risposto alle domande attraverso la finestra.

