Tragico incidente a Bari | un giovane perde la vita e quattro persone rimangono ferite

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un terribilestradale ha colpito la città di, causando la morte di un ragazzo di diciotto anni e lasciando altrigiovani feriti. Il drammatico evento, avvenuto in una notte che avrebbe dovuto essere di festa per molti, si è svolto nei pressi della spiaggia di Torre Quetta, nel cuore della movida barese. Sin dai primi chiarori dell’alba, la notizia ha scosso la comunità locale, mentre le autorità continuano a indagare sulle cause dell’accaduto. L’: i dettagli della dinamica Nella notte tra sabato e domenica, precisamente poco dopo l’1, cinque giovani a bordo di una Mini Cooper stavano percorrendo il tratto di strada tra via Di Cagno Abbrescia e via Ballestrero. Per ragioni che sono ancora oggetto di indagine, il veicolo ha perso il controllo finendo fuori strada.