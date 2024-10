Lopinionista.it - “The Secret of Us”, la versione deluxe dell’album di Gracie Abrams

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La cantautrice nominata ai Grammy®,, pubblica ladel suo album “Theof Us”. L’artista americana sta volando nelle classifiche di tutto il mondo con il suo singolo “I Love You, I’m Sorry”, che ha raggiunto i cuori di milioni di ascoltatori sulle piattaforme digitali. L’album include anche il duetto con l’amica Taylor Swift sulle note del brano “Us” e questa nuovadel disco contiene 7 tracce aggiuntive, fra cui il nuovo singolo “That’s So True”, co-scritto con Audrey Hobert. “Theof Us” è stato pubblicato a giugno e ha raggiunto la n.1 nella classifica in Gran Bretagna, Australia e Paesi Bassi, oltre a raggiungere la seconda posizione nella classifica americana degli album Billboard 200.