Tatiana Maslany nel cast di Star Trek | Starfleet Academy

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildella nuova serie tvfleetha accolto in questi giorni il volto noto di. L’universonei giorni scorsi si è reso protagonista di alcuni importanti eventi all’interno del panel Paramount+ all’annuale New York Comic Con. Vi abbiamo già parlato della data d’uscita del film Section 31 (qui la notizia), ed ora è tempo di aggiornarvi su un altro spin-off interessante, vale a direfleet. All’interno del panel Paramount+, infatti, è stato annunciato che la serie tv ha ottenuto in forte anticipo sui tempi il rinnovo per una seconda stagione (ricordiamo che la serie tv è ancora inedita), e che tra i protagonisti delci sarà spazio per, volto noto ad Hollywood per le serie di successo Orphan Black e She-Hulk: Attorney at Law (la nostra recensione).