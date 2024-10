Salvini sull’aggressore ucciso dagli agenti: “Non ci mancherà” (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA – “Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere”. E’ quanto afferma sui social il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando l’uccisione davanti alla stazione Verona, da parte di un agente, di uno straniero che si era scagliato con un coltello contro i poliziotti. L'articolo Salvini sull’aggressore ucciso dagli agenti: “Non ci mancherà” L'Opinionista. Lopinionista.it - Salvini sull’aggressore ucciso dagli agenti: “Non ci mancherà” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) ROMA – “Con tutto il rispetto, non ci. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere”. E’ quanto afferma sui social il vice premier e leader della Lega Matteo, commentando l’uccisione davanti alla stazione Verona, da parte di un agente, di uno straniero che si era scagliato con un coltello contro i poliziotti. L'articolo: “Non ci” L'Opinionista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerca di accoltellare agente. Poliziotto spara e lo uccide. Salvini : non ci mancherà - Scatta l’allarme. Trova indirettamente spazio anche il neo acquisto Roberto Vannacci: "Ora – scrive un fan – spero diano una medaglia al poliziotto e non una condanna perché dalla magistratura c’è da aspettarsi ‘Il mondo al contrario’". Il giovane si dilegua per poi riapparire in stazione intorno alle 7. (Quotidiano.net)

Poliziotto spara e uccide uno straniero - aveva aggredito degli agenti a Verona. Salvini : «Non ci mancherà» - Si era scagliato contro gli agenti armato di coltello l'uomo ucciso questa mattina davanti alla stazione di Verona Porta Nuova. Contrariamente a quanto si era appreso, lo straniero è stato... (Ilmessaggero.it)

Giovane ucciso da un agente a Verona - Salvini esulta : “Non ci mancherà”. Le opposizioni : “Semina odio - una vergogna” - Al rammarico per la perdita di una vita umana si unisce la grande solidarietà alla Polizia Ferroviaria e alla Polizia Locale coinvolte nell’aggressione” ha dichiarato Zivelonghi. it. Tornato nuovamente alla stazione di Verona Porta Nuova, il giovane ha ricominciato a compiere gesti violenti, arrivando a scagliarsi contro l’operatore della Polizia ferroviaria. (Ilfattoquotidiano.it)