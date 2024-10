Risse esplosive in centro: ferito fugge dall'ospedale, tensione alle stelle (Di lunedì 21 ottobre 2024) Chieti - Sabato sera di violenza in centro, con Risse e feriti, mentre la città cerca di gestire la movida e l’insicurezza. Un fine settimana turbolento ha visto nuovamente protagoniste le Risse nel cuore della città, in particolare nella zona di piazza Della Pietrosa e in un bar di Corso Trento e Trieste. Un gruppo di cinque romeni è stato coinvolto in una serie di aggressioni che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti locali. Questo episodio avviene a pochi giorni di distanza da un’altra aggressione che ha visto una donna di 37 anni ferita alla testa con una bottiglia di vetro davanti a un disco pub. I fatti sono accaduti durante la serata di sabato, intorno all'ora di cena, quando il gruppo di romeni ha iniziato a litigare in piazza. Alcuni testimoni, preoccupati per la situazione, hanno allertato la polizia. Abruzzo24ore.tv - Risse esplosive in centro: ferito fugge dall'ospedale, tensione alle stelle Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 21 ottobre 2024) Chieti - Sabato sera di violenza in, cone feriti, mentre la città cerca di gestire la movida e l’insicurezza. Un fine settimana turbolento ha visto nuovamente protagoniste lenel cuore della città, in particolare nella zona di piazza Della Pietrosa e in un bar di Corso Trento e Trieste. Un gruppo di cinque romeni è stato coinvolto in una serie di aggressioni che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e i commercianti locali. Questo episodio avviene a pochi giorni di distanza da un’altra aggressione che ha visto una donna di 37 anni ferita alla testa con una bottiglia di vetro davanti a un disco pub. I fatti sono accaduti durante la serata di sabato, intorno all'ora di cena, quando il gruppo di romeni ha iniziato a litigare in piazza. Alcuni testimoni, preoccupati per la situazione, hannortato la polizia.

