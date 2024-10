Gaeta.it - Poliziotto indagato per eccesso colposo di legittima difesa dopo la sparatoria a Verona

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tragica vicenda che ha portato alla morte di Moussa Diarra, un 26enne originario del Mali, ha suscitato un ampio dibattito e sollevato interrogativi sulla legittimità dell’operato di un agente di polizia. L’episodio, avvenuto presso la stazione di, ha visto il giovane aggredire con un coltello alcuni agenti, i quali hanno risposto a questa minaccia in modo estremo. Nonostante le numerose dichiarazioni di sostegno per ilcoinvolto, la situazione rimane complessa e oggetto di indagine da parte della magistratura. Il contesto dellaNella notte che ha preceduto l’incidente, Moussa Diarra avrebbe commesso una serie di danneggiamenti e atti di violenza, come documentato dalle telecamere di sorveglianza.