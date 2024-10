Unlimitednews.it - Milano, inaugurato campo da calcio per i ragazzi del quartiere Baggio

(Di lunedì 21 ottobre 2024)(ITALPRESS) – L’impegno congiunto di Fondazione Snaitech, Fondazione Milan e Fondazione Costruiamo il Futuro ha dato vita, all’interno dell’Oratorio della Madonna dei Poveri a, periferia ovest di, a un nuovo spazio sportivo che ha previsto la realizzazione di undaa sette in materiale sintetico che sarà dotato di un riqualificato sistema di recinzione per proteggerlo e renderlo più sicuro e accessibile. “In gioco per il Futuro” è il nome dell’iniziativa presentata lo scorso mese di giugno in un incontro pubblico che si è tenuto proprio a fianco del vecchioda gioco.