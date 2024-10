Meteo: maltempo in arrivo, piogge e temporali in varie zone d’Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma - Previsioni della settimana: variabilità su diverse regioni, con piogge e temporali in arrivo, soprattutto al Centro e Nord. La settimana Meteorologica sarà caratterizzata da una persistente instabilità, con il maltempo che continuerà a manifestarsi su diverse regioni italiane. Nonostante una breve tregua, il vortice di bassa pressione ancora attivo porterà nuove piogge e temporali, concentrandosi principalmente tra il Centro-Nord e le Isole maggiori. Le temperature resteranno miti, ma l’instabilità dominerà il clima nei prossimi giorni, con frequenti cambiamenti da condizioni soleggiate a nuvolose. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i giorni successivi. Martedì 22 ottobre Al Nord, si prevede una spiccata variabilità con alternanza di nuvole e schiarite, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature si manterranno stazionarie, con massime tra 18 e 22 gradi. Abruzzo24ore.tv - Meteo: maltempo in arrivo, piogge e temporali in varie zone d’Italia Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma - Previsioni della settimana: variabilità su diverse regioni, conin, soprattutto al Centro e Nord. La settimanarologica sarà caratterizzata da una persistente instabilità, con ilche continuerà a manifestarsi su diverse regioni italiane. Nonostante una breve tregua, il vortice di bassa pressione ancora attivo porterà nuove, concentrandosi principalmente tra il Centro-Nord e le Isole maggiori. Le temperature resteranno miti, ma l’instabilità dominerà il clima nei prossimi giorni, con frequenti cambiamenti da condizioni soleggiate a nuvolose. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i giorni successivi. Martedì 22 ottobre Al Nord, si prevede una spiccata variabilità con alternanza di nuvole e schiarite, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature si manterranno stazionarie, con massime tra 18 e 22 gradi.

