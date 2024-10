Ilrestodelcarlino.it - Lo stesso incubo un mese dopo: "Aspio, un’altra notte d’ansia"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Pioggia e poi vento unl’alluvione che ha colpito l’anconetano. I fenomeni, a tratti intensi, per fortuna non hanno replicato la stessa devastazione, ma con pochi lavori fatti nel frattempo la situazione resta sempre a rischio. Siamo tornati nei punti nevralgici dove tra il 19 e il 20 settembre scorsi si sono verificati i danni maggiori nella parte sud del capoluogo, nella frazione, a stretto contatto coi territori comunali di Offagna e, sull’altra versante, tra Camerano e Osimo. Da segnalare poi, ad Ancona città, la caduta, a causa del vento, di un grosso pino in piazza Stamira, finito sopra altre piante senza provocare danni a persone; i vigili del fuoco hanno transennato l’area in attesa di un intervento del Comune.