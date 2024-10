Ligue 1, ottava giornata: frena il Monaco, PSG torna primo, poker Lione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 - Pioggia di gol nell'ottava giornata di Ligue 1 francese, il turno che permette al Paris Saint Germain di tornare in cima alla classifica. Il venerdì il Monaco non va oltre il pari, senza reti, contro il Lilla, mentre sabato i parigini trascinati da Barcola vincono 4-2 contro lo Strasburgo e salgono a quota 20 in classifica, gli stessi del Monaco, ma andando al primo posto per differenza reti. Chi segna tanto è anche il Lione che schianta 0-4 il Le Havre, mentre è manita a casa del Montpellier per l'OM di Roberto De Zerbi che continua a tenere il passo della squadra di Luis Enrique e dei monegaschi. Pari per Brest e Renner, Nantes e Nizza e Tolosa e Angers. Ripercorriamo le sfide di questo fine settimana. Le partite del weekend Ottavo turno di Ligue 1 francese che si apre venerdì con il pareggio tra Monaco e Lilla. Sport.quotidiano.net - Ligue 1, ottava giornata: frena il Monaco, PSG torna primo, poker Lione Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 - Pioggia di gol nell'di1 francese, il turno che permette al Paris Saint Germain dire in cima alla classifica. Il venerdì ilnon va oltre il pari, senza reti, contro il Lilla, mentre sabato i parigini trascinati da Barcola vincono 4-2 contro lo Strasburgo e salgono a quota 20 in classifica, gli stessi del, ma andando alposto per differenza reti. Chi segna tanto è anche ilche schianta 0-4 il Le Havre, mentre è manita a casa del Montpellier per l'OM di Roberto De Zerbi che continua a tenere il passo della squadra di Luis Enrique e dei monegaschi. Pari per Brest e Renner, Nantes e Nizza e Tolosa e Angers. Ripercorriamo le sfide di questo fine settimana. Le partite del weekend Ottavo turno di1 francese che si apre venerdì con il pareggio trae Lilla.

