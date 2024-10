Lady Gaga svela a sorpresa il singolo Disease: lo strano annuncio del testo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lady Gaga continua a far parlare di sé. La popstar e attrice più amata degli ultimi anni stupisce i suoi fan regalando non solo bellissime interpretazioni, ma anche una serie di nuovi pezzi che la riconfermano una vera e propria pietra miliare della musica internazionale. Dopo il suo ultimo impegno cinematografico e un album, la cantante ha svelato l’arrivo di un nuovo pezzo intitolato Disease e, in puro stile Gaga, ha scelto di anticipare qualche verso del testo. “Disease”, il nuovo brano di Lady Gaga Quando si parla di Lady Gaga l’imprevedibilità è di casa. La cantante, durante la sua carriera come cantante e attrice, è sempre stata in grado di sorprendere i fan non solo per la creatività dei suoi testi e il suo talento, ma anche per le modalità con cui si è sempre presentata al pubblico. Dilei.it - Lady Gaga svela a sorpresa il singolo Disease: lo strano annuncio del testo Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)continua a far parlare di sé. La popstar e attrice più amata degli ultimi anni stupisce i suoi fan regalando non solo bellissime interpretazioni, ma anche una serie di nuovi pezzi che la riconfermano una vera e propria pietra miliare della musica internazionale. Dopo il suo ultimo impegno cinematografico e un album, la cantante hato l’arrivo di un nuovo pezzo intitolatoe, in puro stile, ha scelto di anticipare qualche verso del. “”, il nuovo brano diQuando si parla dil’imprevedibilità è di casa. La cantante, durante la sua carriera come cantante e attrice, è sempre stata in grado di sorprendere i fan non solo per la creatività dei suoi testi e il suo talento, ma anche per le modalità con cui si è sempre presentata al pubblico.

Lady Gaga annuncia il titolo nuovo singolo “Disease” e la data di pubblicazione - . ” Arrivando all’ultimo link, nella pagina finale è riportato il logo del titolo insieme alla data di pubblicazione del 25 ottobre. Procedendo con l’inserimento di questo nuovo indirizzo nella barra di ricerca ed i successivi stralci, si arriva ad un estratto del testo “I could play the doctor/ I can cure your disease/ If you were a sinner/ I could make you believe/ Lay you down like one, two, ... (Metropolitanmagazine.it)

Lady Gaga - il nuovo singolo Disease arriva il 25 ottobre - Manca sempre meno al ritorno di Lady Gaga. L’indizio su Spotify del nuovo singolo (Screenshot). Già nel corso della settimana, come ha riportato Variety, i fan avevano intuito il possibile titolo della canzone dopo che l’artista aveva acceso la loro curiosità riordinando alcuni suoi successi sull’account Spotify affinché la prima lettera di ogni traccia formasse le parole «Gaga Disease». (Lettera43.it)

Disease - il nuovo singolo di Lady Gaga : testo e data d’uscita - Se lo considero più un disco di Harley o uno di Gaga? Entrambe le cose, in realtà. Volevo esplorare che cosa potesse significare oggi questa musica attraverso la lente di Harley”. “Abbiamo voluto creare un album che celebrasse la complessità di Harley attraverso il filtro di molta della musica presente nel film, oltre a pezzi originali, che esplorassero la sua vastità come donna – la sua ... (Biccy.it)