‘La Talpa’ è tornata | il cast svelato da Diletta Leotta

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)farà il suo debutto su Canale 5 alla conduzione di ‘La, il reality show che torna in onda dopo 16 anni, presentandosi con una formula completamente rinnovata. Ospite di Verissimo,haile alcune informazioni interessanti sul programma. “È un progetto straordinario, ci ho messo tutto il mio impegno per dar vita a questo primo figlio televisivo“, ha dichiarato. “Sarà un programma multidimensionale, con elementi di spionaggio, azione pura, missioni e prove che metteranno alla prova i limiti umani, oltre a un aspetto più emotivo”. La conduttrice ha anche spiegato che, tra le novità, non ci sarà uno studio tradizionale: i concorrenti interagiranno all’interno di una ‘Corte delle spie‘ e risiederanno nella ‘Villa delle spie‘, dove si svolgeranno le dinamiche del reality.