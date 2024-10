La mail di un magistrato: "Meloni è pericolosa". Rimpatri, oggi il decreto (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’accordo con l’Albania resta operativo e ferve l’attività di Palazzo Chigi per redigere il decreto da varare nel Consiglio dei ministri di oggi per risolvere il nodo migranti trasferiti oltre Adriatico. La mancata convalida dei trasferimenti dei primi 12 stranieri provenienti da Egitto e Bangladesh ha infatti innescato un domino di polemiche tra governo e magistratura – compresa la pubblicazione di alcune mail sopra le righe da parte togata – e tra maggioranza e opposizione. Ma soprattutto ha mandato in stallo il "modello Albania", concertato dai premier Giorgia Meloni e Edi Rama, per il trasloco degli stranieri sotto i cieli dell’aquila bicefala: fiore all’occhiello del governo guardato con favore da molti partner europei e dal Ppe di von der Leyen e Weber. I MIGRANTI IN ITALIA Non è durato un giorno il primo trasferimento di stranieri al Cpr di Gjader sulla costa albanese. Quotidiano.net - La mail di un magistrato: "Meloni è pericolosa". Rimpatri, oggi il decreto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’accordo con l’Albania resta operativo e ferve l’attività di Palazzo Chigi per redigere ilda varare nel Consiglio dei ministri diper risolvere il nodo migranti trasferiti oltre Adriatico. La mancata convalida dei trasferimenti dei primi 12 stranieri provenienti da Egitto e Bangladesh ha infatti innescato un domino di polemiche tra governo e magistratura – compresa la pubblicazione di alcunesopra le righe da parte togata – e tra maggioranza e opposizione. Ma soprattutto ha mandato in stallo il "modello Albania", concertato dai premier Giorgiae Edi Rama, per il trasloco degli stranieri sotto i cieli dell’aquila bicefala: fiore all’occhiello del governo guardato con favore da molti partner europei e dal Ppe di von der Leyen e Weber. I MIGRANTI IN ITALIA Non è durato un giorno il primo trasferimento di stranieri al Cpr di Gjader sulla costa albanese.

