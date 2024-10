La guida assistita delle auto cinesi straccia quella delle auto europee. A dirlo un test tedesco (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'azienda tedesca P3 ha creato un benchmark che, a suo dire, valuta in modo comparabile i sistemi di guida assistita. E, in base a questo indice, i produttori cinesi stracciano quelli europei Dday.it - La guida assistita delle auto cinesi straccia quella delle auto europee. A dirlo un test tedesco Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'azienda tedesca P3 ha creato un benchmark che, a suo dire, valuta in modo comparabile i sistemi di. E, in base a questo indice, i produttorino quelli europei

Mercedes-Benz - sistema di guida assistita fino a 95 km/h - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Mercedes-Benz renderà disponibile il nuovo sistema Drive Pilota a partire da inizio 2025.  Il sistema di assistenza alla guida di livello 3 è in grado di seguire un veicolo in autostrada fino a una velocità massima di 95 km/h. (Webmagazine24.it)

