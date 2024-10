Ingiusta detenzione, Forza Italia chiede che sia il giudice a pagare (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Ingiusta detenzione rischia di diventare un nuovo motivo di scontro tra politica e magistratura. Oltretutto, in un momento in cui i rapporti tra i due poteri del nostro ordinamento sono più che mai tesi a causa della vicenda dei centri albanesi per il rimpatrio degli immigrati irregolari. Una questione, tutt’altro che conclusa, che ha tenuto Ingiusta detenzione, Forza Italia chiede che sia il giudice a pagare L'Identità. Lidentita.it - Ingiusta detenzione, Forza Italia chiede che sia il giudice a pagare Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’rischia di diventare un nuovo motivo di scontro tra politica e magistratura. Oltretutto, in un momento in cui i rapporti tra i due poteri del nostro ordinamento sono più che mai tesi a causa della vicenda dei centri albanesi per il rimpatrio degli immigrati irregolari. Una questione, tutt’altro che conclusa, che ha tenutoche sia ilL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giustizia - emendamento FI : “Valutare danno erariale giudice per ingiusta detenzione” - “Il provvedimento irrevocabile che accoglie la domanda di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale è comunicato al competente procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità”, recita l’emendamento. . È quanto prevede un emendamento di FI firmato da Enrico Costa, Tommaso Calderone e Annarita Patriarca alla proposta di ... (Lapresse.it)

Bloccato ancora una volta il risarcimento per ingiusta detenzione a Stefano Binda : nuovo ricorso in Cassazione - Continua a leggere . Questa volta l'Avvocatura di Stato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello e presentato ricorso in Cassazione. Il risarcimento per ingiusta detenzione di 212mila euro a Stefano Binda è stato di nuovo bloccato. Il 57enne aveva trascorso oltre 3 anni e mezzo in carcere da innocente. (Fanpage.it)

Ingiusta detenzione : all'ex pm Pasquale Longarini un indennizzo di oltre 48mila euro - Nella mattina del 24 settembre 2024, la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto un indennizzo di 48 mila e 800 euro per ingiusta detenzione a. (Ilfoglio.it)