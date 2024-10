Incidente stradale su via Flaminia a Roma: auto ribaltata e traffico deviato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, via Flaminia, una delle arterie principali di Roma, è stata teatro di un Incidente stradale che ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Attorno alle 9.30, un’automobile si è ribaltata all’altezza del chilometro 8, provocando disagi al traffico e richiedendo l’intervento immediato della polizia locale. Gli agenti del XV Gruppo Cassia sono prontamente intervenuti per gestire la situazione e per garantire la sicurezza viaria. Dinamica dell’Incidente e intervento dei soccorsi L’Incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolta una donna che viaggiava a bordo dell’auto. A seguito dell’impatto, la vettura si è ribaltata, ma fortunatamente, nonostante il violento episodio, la donna è stata assistita con prontezza. Gaeta.it - Incidente stradale su via Flaminia a Roma: auto ribaltata e traffico deviato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Questa mattina, via, una delle arterie principali di, è stata teatro di unche ha suscitato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Attorno alle 9.30, un’mobile si èall’altezza del chilometro 8, provocando disagi ale richiedendo l’intervento immediato della polizia locale. Gli agenti del XV Gruppo Cassia sono prontamente intervenuti per gestire la situazione e per garantire la sicurezza viaria. Dinamica dell’e intervento dei soccorsi L’, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha visto coinvolta una donna che viaggiava a bordo dell’. A seguito dell’impatto, la vettura si è, ma fortunatamente, nonostante il violento episodio, la donna è stata assistita con prontezza.

