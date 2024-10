Incendiati cartoni e nylon sistemati nel furgone di un'azienda edile, è stato un avvertimento? (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sembra avere tutte le caratteristiche dell'avvertimento quanto è avvenuto in via Luigi Capuana a Favara dove un uomo ha incendiato carta, cartoni e nylon che erano a bordo di un furgone regolarmente posteggiato. I carabinieri della tenenza cittadina, coordinati dalla procura della Repubblica di Agrigentonotizie.it - Incendiati cartoni e nylon sistemati nel furgone di un'azienda edile, è stato un avvertimento? Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sembra avere tutte le caratteristiche dell'quanto è avvenuto in via Luigi Capuana a Favara dove un uomo ha incendiato carta,che erano a bordo di unregolarmente posteggiato. I carabinieri della tenenza cittadina, coordinati dalla procura della Repubblica di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoretti e disegni di Halloween per i bambini: 10 idee semplici per una festa da paura - Zucche, ragni, pipistelli e mostri sono i protagonisti di Halloween, ecco qualche lavoretto da poter fare in famiglia per decorare la tavola o lasciare ... (fanpage.it)

Quattro donne uccise e nessun colpevole. Sui "cold case" italiani adesso indaga anche l'Interpol - L'Organizzazione internazionale della polizia criminale chiede la collaborazione dei cittadini attraverso la campagna "Identify Me" ... (agi.it)