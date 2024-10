Imprese, Chiarini (Assolombarda): “Spada ha toccato temi centrali per i giovani” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ringrazio il presidente Spada per aver toccato dei temi così centrali per noi giovani quali l'innovazione, gli investimenti, la competitività e le competenze e aver toccato un punto a noi molto importante che è il ddl concorrenza”. E’ quanto dichiarato da Federico Chiarini, presidente giovani Imprenditori di Assolombarda, in occasione dell’Assemblea Generale di Assolombarda che Sbircialanotizia.it - Imprese, Chiarini (Assolombarda): “Spada ha toccato temi centrali per i giovani” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Ringrazio il presidenteper averdeicosìper noiquali l'innovazione, gli investimenti, la competitività e le competenze e averun punto a noi molto importante che è il ddl concorrenza”. E’ quanto dichiarato da Federico, presidenteImprenditori di, in occasione dell’Assemblea Generale diche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Imprese, Chiarini (Assolombarda): “Spada ha toccato temi centrali per i giovani” - (Adnkronos) - “Ringrazio il presidente Spada per aver toccato dei temi così centrali per noi giovani quali l'innovazione, gli investimenti, la competitività e le competenze e aver toccato un punto a n ... (msn.com)

La lotta alla pirateria è una cosa seria. E per questo motivo va tolta a quei cialtroni del pallone - La soluzione al problema della pirateria rischia di diventare il vero problema. Rimedio? Cambiare tutto | la nostra rubrica ... (ilfattoquotidiano.it)

In Università Bocconi l'Assemblea 2024 di Assolombarda - Si è svolta presso l'Aula Magna dell’Università Bocconi, a Milano, l’Assemblea 2024 di Assolombarda. L’assise, dal titolo “L’Impresa che è in noi”, è stata aperta, quest’anno - alla presenza di rappre ... (primamonza.it)