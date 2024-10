Immigrazione clandestina, 13 arresti per favoreggiamento e riciclaggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e del Servizio Centrale investigazione criminalità organizzata, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno arrestato 13 persone in esecuzione di un'ordinanza di di custodia cautelare. I tredici arrestati sono ritenuti appartenenti ad una associazione dedita al favoreggiamento dell'Immigrazione clandestina e al riciclaggio del denaro ottenuto. I provvedimenti, eseguiti nelle province di Bologna, Brescia, Crotone, Roma, Imperia, Milano e Vibo Valentia, sono stati emessi dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda del capoluogo calabrese. Tg24.sky.it - Immigrazione clandestina, 13 arresti per favoreggiamento e riciclaggio Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Crotone e del Servizio Centrale investigazione criminalità organizzata, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno arrestato 13 persone in esecuzione di un'ordinanza di di custodia cautelare. I tredici arrestati sono ritenuti appartenenti ad una associazione dedita aldell'e aldel denaro ottenuto. I provvedimenti, eseguiti nelle province di Bologna, Brescia, Crotone, Roma, Imperia, Milano e Vibo Valentia, sono stati emessi dal Gip di Catanzaro su richiesta della Dda del capoluogo calabrese.

