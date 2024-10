“Il treno dei bambini”: il romanzo di Viola Ardone diventa film e arriva in Senato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il romanzo “Il treno dei bambini“, scritto dalla talentuosa autrice napoletana Viola Ardone, ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sua trasposizione cinematografica, disponibile su Netflix. Il film è stato presentato con successo alla XIX Festa del Cinema di Roma ed è ora pronto a proseguire il suo percorso di riflessione e discussione in un contesto istituzionale. Giovedì 24 ottobre, a partire dalle ore 14:00, la sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama ospiterà un incontro dedicato al tema dell’opera e alla sua rilevanza nella società odierna, con la partecipazione dell’autrice e della regista Cristina Comencini. Gaeta.it - “Il treno dei bambini”: il romanzo di Viola Ardone diventa film e arriva in Senato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il“Ildei“, scritto dalla talentuosa autrice napoletana, ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico grazie alla sua trasposizione cinematografica, disponibile su Netflix. Ilè stato presentato con successo alla XIX Festa del Cinema di Roma ed è ora pronto a proseguire il suo percorso di riflessione e discussione in un contesto istituzionale. Giovedì 24 ottobre, a partire dalle ore 14:00, la sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama ospiterà un incontro dedicato al tema dell’opera e alla sua rilevanza nella società odierna, con la partecipazione dell’autrice e della regista Cristina Comencini.

Il treno dei bambini : il romanzo di Viola Ardone diventa un film su Netflix con Serena Rossi - La sua performance ha catturato l’attenzione del pubblico e della critica, rendendo palpabile il conflitto interiore della madre. In un momento di crisi umanitaria, il film propone una riflessione su come le esperienze del passato possano informarci sui problemi presenti. La carriera di Serena Rossi Oltre al film, l’attrice Serena Rossi si prepara per una nuova avventura teatrale con “SereNata a ... (Gaeta.it)