Il tour di Taylor Swift irrompe sulle elezioni Usa: Harris è pronta a usarlo (ma anche Trump) (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Eras tour di Taylor Swift è un altro evento da tenere d'occhio nelle elezioni Usa. Dall'endorsement a Kamala Harris la popstar non ha più parlato pubblicamente delle presidenziali, ma una serie di concerti prima del voto del 5 novembre hanno messo in moto le macchine organizzative elettorali di Today.it - Il tour di Taylor Swift irrompe sulle elezioni Usa: Harris è pronta a usarlo (ma anche Trump) Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Erasdiè un altro evento da tenere d'occhio nelleUsa. Dall'endorsement a Kamalala popstar non ha più parlato pubblicamente delle presidenziali, ma una serie di concerti prima del voto del 5 novembre hanno messo in moto le macchine organizzative elettorali di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attentato al tour di Taylor Swift a Vienna - per la Cia i terroristi “speravano di mietere migliaia di vittime” - La Cia ha condiviso con le autorità di Vienna informazioni fondamentali per sventare l'attacco terroristico progettato da 4 giovani per i concerti di Taylor Swift previsti dall'8 al 10 agosto. Continua a leggere . Gli attentatori, secondo la Cia, speravano di mietere migliaia di vittime e sapevano di poter uccidere quante più persone possibili. (Fanpage.it)

Taylor Swift : quali potrebbero essere i prossimi guest all’Eras Tour di Wembley? - Con la sua capacità di stupire il pubblico e l’amore per gli ospiti a sorpresa, ogni performance promette di essere unica e indimenticabile. . I fan più attenti hanno notato che ogni data del tour sembra accompagnata da un simbolo specifico che potrebbe rivelare dettagli sulle apparizioni a sorpresa. (Metropolitanmagazine.it)

Taylor Swift - l’incubo terrorismo sul suo tour : svelato il piano di morte del jihadista di Vienna - Svelato il piano con cui un sospetto jihadista voleva trasformare in mattanza una delle tre date del tour di Taylor […] Continua a leggere Taylor Swift, l’incubo terrorismo sul suo tour: svelato il piano di morte del jihadista di Vienna su Perizona.it . (Perizona.it)