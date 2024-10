Il M5s ha presentato un esposto alla Corte dei conti per il centro migranti in Albania (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il M5s ha presentato un esposto alla Corte dei conti per accertare ipotesi di responsabilità erariale per il trasporto di 16 migranti nel centro allestito dal governo Meloni in Albania. L’ha annunciato Alfonso Colucci, capogruppo pentastellato in commissione Affari costituzionali, spiegando di aver chiesto «se sia configurabile l’adozione di provvedimenti con dolo o colpa grave idonei a configurare una responsabilità erariale per l’utilizzazione di ingenti risorse pubbliche per lo svolgimento di attività non legittimate in base alla corretta applicazione delle norme di legge». Anche Italia viva presenterà un esposto per danni erariali Il costo del viaggio della nave militare Lybra che ha trasportato i migranti in Albania «oscilla tra i 250 e i 290 mila euro». E, per i soli primi tre mesi di operatività, sono stati quantificati oneri finanziari pari a 13,5 milioni di euro. Lettera43.it - Il M5s ha presentato un esposto alla Corte dei conti per il centro migranti in Albania Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il M5s haundeiper accertare ipotesi di responsabilità erariale per il trasporto di 16nelallestito dal governo Meloni in. L’ha annunciato Alfonso Colucci, capogruppo pentastellato in commissione Affari costituzionali, spiegando di aver chiesto «se sia configurabile l’adozione di provvedimenti con dolo o colpa grave idonei a configurare una responsabilità erariale per l’utilizzazione di ingenti risorse pubbliche per lo svolgimento di attività non legittimate in basecorretta applicazione delle norme di legge». Anche Italia viva presenterà unper danni erariali Il costo del viaggio della nave militare Lybra che ha trasportato iin«oscilla tra i 250 e i 290 mila euro». E, per i soli primi tre mesi di operatività, sono stati quantificati oneri finanziari pari a 13,5 milioni di euro.

