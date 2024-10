I bambini italiani? Si chiamano Leonardo e Sofia e sono sempre di meno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alcune mode, nei nomi, sembrano vincere più della tradizione. I genitori italiani sembrano dare sempre gli stessi nomi ai figli: se fino a qualche anno fa vinceva Francesco, da almeno 5 anni trionfa Leonardo. Sofia ha da tempo soppiantato Giulia. A far paura sono i numeri: l'Italia si avvicina al minimo storico di 1,19 figli per donna del 1995 Vanityfair.it - I bambini italiani? Si chiamano Leonardo e Sofia e sono sempre di meno Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Alcune mode, nei nomi, sembrano vincere più della tradizione. I genitorisembrano daregli stessi nomi ai figli: se fino a qualche anno fa vinceva Francesco, da al5 anni trionfaha da tempo soppiantato Giulia. A far paurai numeri: l'Italia si avvicina al minimo storico di 1,19 figli per donna del 1995

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I bambini italiani? Si chiamano Leonardo e Sofia e sono sempre di meno - Alcune mode, nei nomi, sembrano vincere più della tradizione. I genitori italiani sembrano dare sempre gli stessi nomi ai figli: se fino a qualche anno fa vinceva Francesco, da almeno 5 anni trionfa L ... (vanityfair.it)

Quali sono i nomi più usati in Italia per i (pochi) nuovi nati secondo l’Istat - Roma, 21 ottobre 2024 – Gli italiani fanno meno figli, ma sono sempre più abitudinari nei nomi che danno ai pochi neonati. Il nome maschile più scelto dai genitori a livello nazionale è Leonardo, che ... (quotidiano.net)

Nomi per bambini più diffusi in Italia: Leonardo e Sofia i preferiti. La classifica Istat - Leggi su Sky TG24 l'articolo Nomi per bambini più diffusi in Italia: Leonardo e Sofia i preferiti. La classifica Istat ... (tg24.sky.it)