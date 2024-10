Inter-news.it - Highlights Serie A | Roma-Inter 0-1, Lautaro Martinez non perdona!

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è il posticipo dell’ottava giornata diA terminato sul punteggio di 0-1 grazie al gol diche sfrutta l’occasione regalando la vittoria ai nerazzurri. Una partita che fa discutere, soprattutto per un mancato rosso a Bryan Cristante. Di seguito gol edella partita. DI MISURA – L’ha battuto 1-0 lanella ottava giornata diA, centrando la terza vittoria consecutiva in campionato e restando in scia del Napoli capolista a -2 punti. Sfida combattuta quella dell’Olimpico che i nerazzurri hanno affrontato perdendo nel primo tempo Calhanoglu e Acerbi per infortunio, rischiando di subire gol da cross di Pellegrini per una papera di Sommer cancellata dal palo.