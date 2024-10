Giovani e carriere Stem, al via Curiosity Cube 2024 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha dato ufficialmente oggi il via a Milano al tour italiano 2024 del Curiosity Cube. Quella italiana è solo una tappa di questa iniziativa globale: i container ad energia solare, trasformati in laboratori scientifici mobili, stanno visitando numerosi Paesi in Europa e in Nord America. Il Cube si fermerà oggi e domani presso l'Ics Paolo Neglia di Vanzago (Milano), per far poi tappa presso l'Ic Rita Levi Montalcini di Buccinasco (Milano) il 24 ottobre. Successivamente - riporta una nota - il laboratorio mobile di Merck si sposterà in Piemonte, nel Canavese, presso il centro di ricerca Merck RBM di Colleretto Giacosa (Torino), dove accoglierà numerose scuole primarie del territorio (Ivrea, Romano Canavese, Cuorgnè e Pavone Canavese). Iltempo.it - Giovani e carriere Stem, al via Curiosity Cube 2024 Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha dato ufficialmente oggi il via a Milano al tour italianodel. Quella italiana è solo una tappa di questa iniziativa globale: i container ad energia solare, trasformati in laboratori scientifici mobili, stanno visitando numerosi Paesi in Europa e in Nord America. Ilsi fermerà oggi e domani presso l'Ics Paolo Neglia di Vanzago (Milano), per far poi tappa presso l'Ic Rita Levi Montalcini di Buccinasco (Milano) il 24 ottobre. Successivamente - riporta una nota - il laboratorio mobile di Merck si sposterà in Piemonte, nel Canavese, presso il centro di ricerca Merck RBM di Colleretto Giacosa (Torino), dove accoglierà numerose scuole primarie del territorio (Ivrea, Romano Canavese, Cuorgnè e Pavone Canavese).

Merck lancia il Curiosity Cube a Milano : un viaggio scientifico coinvolgente per i giovani - Le scuole di Ivrea, Romano Canavese, Cuorgnè e Pavone Canavese avranno l’opportunità di usufruire delle attività proposte dal Curiosity Cube, evidenziando l’impegno di Merck nell’educazione scientifica delle nuove generazioni. Durante le attività , gli studenti esplorano materie come le fibre naturali e sintetiche, classificate in base alla loro sostenibilità , e sono coinvolti in esperimenti ... (Gaeta.it)