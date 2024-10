Giorgia Meloni: l'attacco della magistratura non esiste, il testo integrale della mail del giudice (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il blocco del trattenimento dei migranti in Albania, la premier Meloni ha lamentato un attacco della magistratura nei suoi confronti. Poi ha pubblicato uno stralcio di una mail di un giudice, travisandola, per alimentare questa tesi. E ora La Russa parla di rivedere la Costituzione. Come ci siamo arrivati in un weekend? Facciamo chiarezza Vanityfair.it - Giorgia Meloni: l'attacco della magistratura non esiste, il testo integrale della mail del giudice Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo il blocco del trattenimento dei migranti in Albania, la premierha lamentato unnei suoi confronti. Poi ha pubblicato uno stralcio di unadi un, travisandola, per alimentare questa tesi. E ora La Russa parla di rivedere la Costituzione. Come ci siamo arrivati in un weekend? Facciamo chiarezza

