Gioielli Rolex e contanti | in casa ha il bottino di oltre 20 colpi in appartamento

In casa aveva la refurtiva di oltre 20 colpi. Protagonista, un cittadino mesolano pregiudicato di 62 anni, scoperto dai carabinieri di Comacchio dopo una perquisizione in una delle sue abitazioni. Qui i militari dell'Arma hanno trovato oltre 90 oggetti – poi sequestrati – tra i quali collane

Nascondevano in casa oltre 30 chili di droga : coppia arrestata - Bologna, 21 ottobre 2024 - In casa nascondevano un considerevole quantitativo di droga e contanti: coppia finita agli arresti. È stata recuperata anche una cospicua somma di denaro contante superiore a 18mila euro in banconote di vario taglio provento della fiorente attività di spaccio tenuta dalla coppia. (Ilrestodelcarlino.it)

L’acqua non è più un diritto : a Casalnuovo negata a oltre 400 persone - A Casalnuovo di Napoli, la società Gori ha tagliato il servizio a un complesso immobiliare di via Bellini, denominato Parco Erika, in cui abitano oltre 400 persone. L'articolo L’acqua non è più un diritto: a Casalnuovo negata a oltre 400 persone proviene da LE VOCI DI DENTRO. . (Lucascialo.it)

Droga a Casalnuovo - sequestrate oltre 100 dosi di cocaina - . In casa del pregiudicato sono state trovate e sequestrate ben 30 dosi di crack pronte alla vendita al dettaglio, l’uomo è stato arrestato, chiaramente innocente fino a sentenza definitiva, ed è in attesa di giudizio. Durante le perquisizioni in un’area comune dell’isolato 3 a viale dei Pini a Casalnuovo, i Carabinieri hanno rinvenuto 100 dosi di cocaina, 2 di hashish ed una dose di ... (Impresaitaliana.net)