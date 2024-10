F1 GP Austin 2024, Colapinto show ai microfoni dopo il giro veloce di Ocon (VIDEO) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Franco Colapinto è certamente uno dei personaggi di questi ultimi mesi di stagione F1. Il pilota argentino sta mostrando il suo talento alla guida della Williams e allo stesso tempo è sempre fonte di ironia e sarcasmo quando si ritrova davanti a un microfono. Così è accaduto anche dopo il GP di Austin, dove gli è stato soffiato al fotofinish il punto addizionale che viene assegnato a chi fa il giro veloce. La reazione ai microfoni dei media sudamericani? La seguente: “Avevo il giro veloce fino quasi alla fine, finché non me lo ha portato via il francese. Ma dico, perché è rientrato a cambiare le gomme? Tutti questi sprechi quando bisogna salvare il pianeta“, ha risposto ironicamente Colapinto ai giornalisti. "Vuelta rápida hasta que me la sacó este (Ocon)" "Que me la devuelva" ? CABRA??? pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Francoè certamente uno dei personaggi di questi ultimi mesi di stagione F1. Il pilota argentino sta mostrando il suo talento alla guida della Williams e allo stesso tempo è sempre fonte di ironia e sarcasmo quando si ritrova davanti a un microfono. Così è accaduto ancheil GP di, dove gli è stato soffiato al fotofinish il punto addizionale che viene assegnato a chi fa il. La reazione aidei media sudamericani? La seguente: “Avevo ilfino quasi alla fine, finché non me lo ha portato via il francese. Ma dico, perché è rientrato a cambiare le gomme? Tutti questi sprechi quando bisogna salvare il pianeta“, ha risposto ironicamenteai giornalisti. "Vuelta rápida hasta que me la sacó este ()" "Que me la devuelva" ? CABRA??? pic.twitter.

