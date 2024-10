Dilei.it - Come stendere le lenzuola correttamente e farle asciugare prima

(Di lunedì 21 ottobre 2024)lenon è un’operazione di routine. È un passaggio chiave per preservare i tessuti e risparmiare tempo sul ferro da stiro. Se pensi che basti tirarle fuori dalla lavatrice e appenderle, ti stai perdendo metà della partita. Bisogna considerare leun tessuto che ha bisogno di un po’ di attenzione in più, e non semplicementeun dovere da sbrigare per dormire nel pulito. Con questi semplici accorgimenti, anche lepiù capricciose potranno rivelarsi docili e pronte a offrire notti confortevoli e un tocco di freschezza in più.dile: il passaggio in centrifuga Dopo aver lavato le, la scelta della centrifuga può fare la differenza. Optare per una centrifuga troppo forte significa sottoporre i tessuti a un trattamento quasi punitivo, con l’effetto di ritrovarsi conrigide e tese.