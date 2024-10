Colpo Arda Guler: la verità dietro l’annuncio ufficiale della Juve (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 21 Ottobre 2024 18:49 di Alessandro Basta Arda Guler potrebbe essere un Colpo molto importante per diverse big europee: oggi è arrivato l’annuncio ufficiale della Juve, ecco cosa c’è dietro È normale che un talento assoluto del calcio europeo come Arda Guler sia destinato ad attirare grandi attenzioni mediatiche. A spuntarla è stato il Real Madrid, nonostante l’interesse di molte big europee, ma la prossima estate potrebbe essere protagonista di un nuovo trasferimento. Intanto, totalmente a sorpresa, nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio ufficiale del suo acquisto sul profilo inglese della Juve. La notizia ha destato subito molto scalpore, ma poi tutto è stato chiarito nel giro di poco tempo. Rompipallone.it - Colpo Arda Guler: la verità dietro l’annuncio ufficiale della Juve Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 21 Ottobre 2024 18:49 di Alessandro Bastapotrebbe essere unmolto importante per diverse big europee: oggi è arrivato, ecco cosa c’èÈ normale che un talento assoluto del calcio europeo comesia destinato ad attirare grandi attenzioni mediatiche. A spuntarla è stato il Real Madrid, nonostante l’interesse di molte big europee, ma la prossima estate potrebbe essere protagonista di un nuovo trasferimento. Intanto, totalmente a sorpresa, nella giornata di oggi è arrivatodel suo acquisto sul profilo inglese. La notizia ha destato subito molto scalpore, ma poi tutto è stato chiarito nel giro di poco tempo.

