Gaeta.it - Cerveteri si arrende all’Ostia Antica: sconfitta e fine di una striscia positiva

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nella giornata di campionato che ha registrato la significativa sfida tra ile l’Ostia, i verdeazzurri hanno subito unaper 3 a 1, inaugurando così una battuta d’arresto dopo cinque risultati utili consecutivi. Questo match ha messo in evidenza la bravura degli avversari ma anche il valore e la determinazione della squadra locale, che ha lottato fino all’ultimo, dimostrando grande tenacia e impegno sul campo. Il match: un confronto difficile Nel corso della partita, ilha incontrato notevoli difficoltà contro la capolista Ostia, una squadra organizzata e ben messa in campo. Nonostante i tentativi dei verdeazzurri di mantenere il controllo, l’Ostiaha mostrato la sua superiorità sin dai primi minuti, portandosi in vantaggio con un gioco incisivo e ben orchestrato.