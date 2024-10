Anteprima24.it - Cataudo (Forza Italia): “Vergognose le offese di De Luca al Fortore, dovrebbe chiedere scusa e uscire di scena”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Definire il‘Africa’ è l’ennesima dimostrazione dell’arroganza di De. Chieda, non solo per questa ennesima uscita infelice, ma per anni di promesse non mantenute su infrastrutture e servizi. Ilnon è terra di nessuno, ma patria di professionisti, imprenditori e giovani che non meritano le ingiuriedi chi non ha più niente da dire. Deesca dallapolitica e smetta di fare lo sceriffo decadente. Siamo stufi delle sue”. Così Claudio, vice segretario provinciale di, ha replicato alle dichiarazioni del presidente della Regione durante la festa del Pd a Foiano Val. “Anziché affrontare i veri problemi del, come la cronica mancanza di infrastrutture e servizi, Deha preferito inre un teatrino imbarazzante, fatto di battute stantie e offensive.