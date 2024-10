Casertana-Cavese 1-0, Iori: "Grande prova mentale, era importante vincere. Ecco come sta Heinz. Sul Benevento e sui tifosi..." (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Casertana torna alla vittoria in campionato, battendo la Cavese allo Stadio Pinto: decide un gol di Bianchi nella ripresa. Manuel Iori, in conferenza stampa, commenta la prestazione della squadra: "Troppa sofferenza? Metterla così non è corretto perché questa partita portava delle insidie Casertanews.it - Casertana-Cavese 1-0, Iori: "Grande prova mentale, era importante vincere. Ecco come sta Heinz. Sul Benevento e sui tifosi..." Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Latorna alla vittoria in campionato, battendo laallo Stadio Pinto: decide un gol di Bianchi nella ripresa. Manuel, in conferenza stampa, commenta la prestazione della squadra: "Troppa sofferenza? Metterla così non è corretto perché questa partita portava delle insidie

Casertana-Cavese 1-0 - Bianchi decide il derby : secondo ko consecutivo per i biancoblù - Nonostante una buona prestazione, la squadra di Raffaele Di Napoli si arrende alla Casertana di Manuel Iori. . Un gol di Bianchi, subentrato nel secondo tempo, decide il derby valido per la decima giornata del campionato di Serie C, Girone C. La Cavese cade allo Stadio Pinto. . Secondo ko di fila per. (Salernotoday.it)

La Casertana torna alla vittoria - battuta la Cavese al Pinto : decide un gol di Bianchi - Inizia in un silenzio assordante il derby dello Stadio Pinto, con gli ultras rossoblù che lanciano cori a partire dal 6' verso la proprietà e verso i. . I tifosi mandano un messaggio chiaro alla società e alla squadra: "Meritiamo rispetto". Niente striscioni, come annunciato alla vigilia del match. (Casertanews.it)

Casertana - vittoria scaccia crisi : 1-0 alla Cavese - e i falchetti respirano - Questo è lo squillo della Casertana, perché, dopo pochi secondi, Fella, capitano della Cavese spara sulla traversa da poco fuori l’area di rigore. La rete di Bianchi è arrivata al 78° minuto. La ripresa è prettamente di marca Cavese: gli ospiti, incominciano bene il secondo tempo. Gli avversari si fanno sentire: poco prima della mezzora, un tiro di Sorrentino mette i brividi alla difesa di casa, ... (Anteprima24.it)