Caos giuridico sui centri in Albania, Meloni: «Andiamo avanti determinati» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono giornate di tensione tra governo italiano e magistratura, dopo che la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti nei centri in Albania perché non avevano i requisiti per poter essere trasferiti nel Paese. La decisione ha sollevato forti polemiche all’interno della maggioranza, con Lega e Fratelli d’Italia che stanno attaccando i giudici a suon di post sui social e dichiarazioni alla stampa. La premier Giorgia Meloni, dopo aver pubblicato l’estratto di una mail del sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello all’Anm, in cui scriveva che «l’attacco alla giurisdizione non è mai stato così forte», lunedì ha ribadito la fermezza del governo sull’accordo con l’Albania in un post su X. Lettera43.it - Caos giuridico sui centri in Albania, Meloni: «Andiamo avanti determinati» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono giornate di tensione tra governo italiano e magistratura, dopo che la sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti neiinperché non avevano i requisiti per poter essere trasferiti nel Paese. La decisione ha sollevato forti polemiche all’interno della maggioranza, con Lega e Fratelli d’Italia che stanno attaccando i giudici a suon di post sui social e dichiarazioni alla stampa. La premier Giorgia, dopo aver pubblicato l’estratto di una mail del sostituto procuratore della Cassazione Marco Patarnello all’Anm, in cui scriveva che «l’attacco alla giurisdizione non è mai stato così forte», lunedì ha ribadito la fermezza del governo sull’accordo con l’in un post su X.

